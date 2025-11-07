Informații privind prețul pentru MexCrewn (MEXCREWN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0.0013408 $ 0.0013408 $ 0.0013408 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0.0013408$ 0.0013408 $ 0.0013408 Maxim dintotdeauna $ 0.008046$ 0.008046 $ 0.008046 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -2.42% Modificare de preț (1 zi) +36.87% Modificare de preț (7 zile) +24.62% Modificare de preț (7 zile) +24.62%

Prețul în timp real pentru MexCrewn (MEXCREWN) este $0.00130596. În ultimele 24 de ore, tokenul MEXCREWN a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0.0013408, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MEXCREWN este $ 0.008046, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MEXCREWN s-a modificat cu -2.42% în decursul ultimei ore, cu +36.87% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +24.62% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața MexCrewn (MEXCREWN)

Capitalizare de piață $ 130.66K$ 130.66K $ 130.66K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 130.66K$ 130.66K $ 130.66K Ofertă află în circulație 100.00M 100.00M 100.00M Ofertă totală 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru MexCrewn este $ 130.66K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MEXCREWN este 100.00M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 130.66K.