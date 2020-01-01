Tokenomie pentru MEW WOOF DAO (MWD) Descoperă informații cheie despre MEW WOOF DAO (MWD), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre MEW WOOF DAO (MWD) MEW WOOF DAO ($MWD) is not just a meme token on the TRC-20 network from the MarsDAO team (MarsDAO is an ecosystem of products focused on promoting Web3 technologies and solutions for the mass market, supported by an active community.); it represents an entire philosophy of survival and triumph in the current bull run. The token was developed using SunPump, a new platform introduced by Tron founder Justin Sun based on the Fairlaunch principle, and it is fully owned by the community. Pagină de internet oficială: https://mewwoofdao.meme

Tokenomie și analiză de preț pentru MEW WOOF DAO (MWD) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MEW WOOF DAO (MWD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 111.47K $ 111.47K $ 111.47K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 111.47K $ 111.47K $ 111.47K Maxim dintotdeauna: $ 0.00509139 $ 0.00509139 $ 0.00509139 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00011147 $ 0.00011147 $ 0.00011147 Află mai mult despre prețul tokenului MEW WOOF DAO (MWD)

Tokenomie pentru MEW WOOF DAO (MWD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MEW WOOF DAO (MWD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MWD care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MWD care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MWD, explorează prețul în direct al tokenului MWD!

Predicție de preț pentru MWD Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MWD? Pagina noastră de predicție de preț pentru MWD combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

