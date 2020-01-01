Tokenomie pentru MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) Descoperă informații cheie despre MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) The MEV Capital Usual Boosted USDC vault curated by MEV Capital is dedicated to providing capital to Usual protocol markets. It gives access to extra incentives from Usual to boost the USDC APR for borrowers. This vault serves stable markets only and ensures very low odds of liquidation while providing good APR from leverage loopers. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults. Pagină de internet oficială: https://app.morpho.org/vault

Tokenomie și analiză de preț pentru MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 73.25K $ 73.25K $ 73.25K Ofertă totală: $ 267.52M $ 267.52M $ 267.52M Ofertă aflată în circulație: $ 70.18K $ 70.18K $ 70.18K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 73.25K $ 73.25K $ 73.25K Maxim dintotdeauna: $ 9.51 $ 9.51 $ 9.51 Minim dintotdeauna: $ 0.990874 $ 0.990874 $ 0.990874 Preț curent: $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 Află mai mult despre prețul tokenului MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+)

Tokenomie pentru MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri USUALUSDC+ care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri USUALUSDC+ care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru USUALUSDC+, explorează prețul în direct al tokenului USUALUSDC+!

Predicție de preț pentru USUALUSDC+ Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta USUALUSDC+? Pagina noastră de predicție de preț pentru USUALUSDC+ combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

