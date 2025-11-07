Informații privind prețul pentru MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 1.031$ 1.031 $ 1.031 Cel mai mic preț $ 0.958761$ 0.958761 $ 0.958761 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) +0.03% Modificare de preț (7 zile) +0.03%

Prețul în timp real pentru MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) este $1.021. În ultimele 24 de ore, tokenul MCUSDT0 a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MCUSDT0 este $ 1.031, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.958761.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MCUSDT0 s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu +0.03% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața MEV Capital USDT0 (MCUSDT0)

Capitalizare de piață $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Ofertă află în circulație 1.03M 1.03M 1.03M Ofertă totală 1,025,337.735122168 1,025,337.735122168 1,025,337.735122168

Capitalizarea de piață actuală pentru MEV Capital USDT0 este $ 1.05M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MCUSDT0 este 1.03M, cu o ofertă totală de 1025337.735122168. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.05M.