Informații privind prețul pentru Metronome Synth USD (MSUSD) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.99527 $ 0.99527 $ 0.99527 Minim 24 h $ 0.998556 $ 0.998556 $ 0.998556 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.99527$ 0.99527 $ 0.99527 Maxim 24 h $ 0.998556$ 0.998556 $ 0.998556 Maxim dintotdeauna $ 3.43$ 3.43 $ 3.43 Cel mai mic preț $ 0.427862$ 0.427862 $ 0.427862 Modificare de preț (1 oră) +0.02% Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) +0.17% Modificare de preț (7 zile) +0.17%

Prețul în timp real pentru Metronome Synth USD (MSUSD) este $0.996127. În ultimele 24 de ore, tokenul MSUSD a fost tranzacționat între un minim de $ 0.99527 și un maxim de $ 0.998556, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MSUSD este $ 3.43, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.427862.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MSUSD s-a modificat cu +0.02% în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu +0.17% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Metronome Synth USD (MSUSD)

Capitalizare de piață $ 20.02M$ 20.02M $ 20.02M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 20.02M$ 20.02M $ 20.02M Ofertă află în circulație 20.10M 20.10M 20.10M Ofertă totală 20,099,186.26455521 20,099,186.26455521 20,099,186.26455521

Capitalizarea de piață actuală pentru Metronome Synth USD este $ 20.02M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MSUSD este 20.10M, cu o ofertă totală de 20099186.26455521. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 20.02M.