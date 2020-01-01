Tokenomie pentru MetaZero (MZERO) Descoperă informații cheie despre MetaZero (MZERO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre MetaZero (MZERO) MetaZero is poised to transform gaming assets from mere gaming collectibles to investment vehicles. Our mission is to unlock the economic potential of these gaming assets, making them accessible and tradable as Synthetic RWA Omnichain tokens on the blockchain. The estimated market value of just the CS:GO gaming assets exceeds $3.5 billion, and MetaZero is strategically positioning itself to capitalize on this and other opportunities. Synthetic RWA Tokenization Wrapping Gaming Assets: At MetaZero, we will encapsulate gaming assets as OFTs and ONFTs leveraging LayerZero's tech, ensuring their authenticity and scarcity. This process creates synthetic RWAs, turning them into tangible investment vehicles. Market Accessibility: By tokenizing these assets, we break down barriers that have traditionally kept them within gaming communities for only gaming purposes, opening them up to a broader spectrum of investors for speculation. Bridging: Leveraging LayerZero's omnichain messaging protocol, we're crafting an innovative extension towards real gaming markets. Opportunities Speculation Vehicle: Recognizing the significant trading volume and value of certain gaming assets, MetaZero aims to provide a platform for investors to speculate on these digital assets, much like TradeFi or crypto assets. Democratization of Asset Investment: Our platform will enable users to engage in the investment and trading of these high-value gaming assets, previously accessible only to a niche market. Omnichain Integration Catalyst: $MZERO will act as a tunnel for communication between the traditional digital world and the omnichain future, capturing the value of in and outbound asset migration and management. Pagină de internet oficială: http://metazero.gg Carte albă: https://metazero.gitbook.io/metazero/ Cumpără MZERO acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru MetaZero (MZERO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MetaZero (MZERO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 338.20K $ 338.20K $ 338.20K Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 338.20K $ 338.20K $ 338.20K Maxim dintotdeauna: $ 0.347356 $ 0.347356 $ 0.347356 Minim dintotdeauna: $ 0.00307987 $ 0.00307987 $ 0.00307987 Preț curent: $ 0.00338202 $ 0.00338202 $ 0.00338202 Află mai mult despre prețul tokenului MetaZero (MZERO)

Tokenomie pentru MetaZero (MZERO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MetaZero (MZERO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MZERO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MZERO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MZERO, explorează prețul în direct al tokenului MZERO!

Predicție de preț pentru MZERO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MZERO? Pagina noastră de predicție de preț pentru MZERO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MZERO!

