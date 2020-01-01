Tokenomie pentru MetaWorldMemes (MWM) Descoperă informații cheie despre MetaWorldMemes (MWM), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre MetaWorldMemes (MWM) Meta World Memes ($MWM) is more than just a meme coin—it's a movement. Built on the power of community, $MWM is designed to go parabolic with zero team allocation, a fair launch, and a mission to disrupt the memecoin space. Unlike traditional projects, $MWM is fully decentralized, giving every holder a voice in shaping its future. With a rapidly growing strong and dedicated army, we're here to dominate the crypto space and prove that the community is the ultimate utility. Pagină de internet oficială: https://mwmemes.com/ Cumpără MWM acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru MetaWorldMemes (MWM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MetaWorldMemes (MWM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 11.09K $ 11.09K $ 11.09K Ofertă totală: $ 995.89M $ 995.89M $ 995.89M Ofertă aflată în circulație: $ 995.89M $ 995.89M $ 995.89M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 11.09K $ 11.09K $ 11.09K Maxim dintotdeauna: $ 0.00085276 $ 0.00085276 $ 0.00085276 Minim dintotdeauna: $ 0.00000863 $ 0.00000863 $ 0.00000863 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului MetaWorldMemes (MWM)

Tokenomie pentru MetaWorldMemes (MWM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MetaWorldMemes (MWM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MWM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MWM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MWM, explorează prețul în direct al tokenului MWM!

Predicție de preț pentru MWM Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MWM? Pagina noastră de predicție de preț pentru MWM combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MWM!

