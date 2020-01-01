Tokenomie pentru Metaverse Index (MVI) Descoperă informații cheie despre Metaverse Index (MVI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Metaverse Index (MVI) The Metaverse Index is designed to capture the trend of entertainment, sports and business shifting to a virtual environment, with economic activity in this environment taking place on the Ethereum blockchain. The Metaverse Index is designed to capture the trend of entertainment, sports and business shifting to a virtual environment, with economic activity in this environment taking place on the Ethereum blockchain. Pagină de internet oficială: https://indexcoop.com/products/metaverse-index Cumpără MVI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Metaverse Index (MVI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Metaverse Index (MVI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.71M $ 1.71M $ 1.71M Ofertă totală: $ 103.28K $ 103.28K $ 103.28K Ofertă aflată în circulație: $ 103.28K $ 103.28K $ 103.28K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.71M $ 1.71M $ 1.71M Maxim dintotdeauna: $ 372.65 $ 372.65 $ 372.65 Minim dintotdeauna: $ 3.71 $ 3.71 $ 3.71 Preț curent: $ 16.6 $ 16.6 $ 16.6 Află mai mult despre prețul tokenului Metaverse Index (MVI)

Tokenomie pentru Metaverse Index (MVI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Metaverse Index (MVI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MVI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MVI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MVI, explorează prețul în direct al tokenului MVI!

