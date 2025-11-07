Informații privind prețul pentru Metavault Trade (MVX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.03018043 $ 0.03018043 $ 0.03018043 Minim 24 h $ 0.042429 $ 0.042429 $ 0.042429 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.03018043$ 0.03018043 $ 0.03018043 Maxim 24 h $ 0.042429$ 0.042429 $ 0.042429 Maxim dintotdeauna $ 4.62$ 4.62 $ 4.62 Cel mai mic preț $ 0.00148601$ 0.00148601 $ 0.00148601 Modificare de preț (1 oră) +0.98% Modificare de preț (1 zi) -3.26% Modificare de preț (7 zile) -11.01% Modificare de preț (7 zile) -11.01%

Prețul în timp real pentru Metavault Trade (MVX) este $0.04080831. În ultimele 24 de ore, tokenul MVX a fost tranzacționat între un minim de $ 0.03018043 și un maxim de $ 0.042429, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MVX este $ 4.62, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00148601.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MVX s-a modificat cu +0.98% în decursul ultimei ore, cu -3.26% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -11.01% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Metavault Trade (MVX)

Capitalizare de piață $ 102.54K$ 102.54K $ 102.54K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 163.23K$ 163.23K $ 163.23K Ofertă află în circulație 2.51M 2.51M 2.51M Ofertă totală 4,000,000.0 4,000,000.0 4,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Metavault Trade este $ 102.54K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MVX este 2.51M, cu o ofertă totală de 4000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 163.23K.