Tokenomie pentru Metal Dollar (XMD) Descoperă informații cheie despre Metal Dollar (XMD), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

What is the project about? The Metal Dollar (XMD) represents an innovative approach to stablecoins, operating on the Proton Blockchain. Its design brings increased stability, transparency, and efficiency to digital transactions. Uniquely, XMD is backed by an array of established, non-algorithmic bank reserve-backed stablecoins, including USDC, USDT, and PAX, a method intended to mitigate risks associated with single-issuer or algorithmic stablecoins and enhance stability. What makes your project unique? The Metal Dollar distinguishes itself from traditional stablecoins by pegging its value to a selection of established stablecoins, providing an innovative approach to stability and governance. It utilizes the Proton Blockchain's features to enable secure, efficient transactions with swift confirmation times, high throughput, and low fees. The project is also characterized by a decentralized governance model supported by the Metal DAO (XMT) token. XMT token holders can propose and vote on crucial decisions concerning the Metal Dollar protocol, facilitating a democratic and inclusive management over the protocol's direction. History of your project. The Metal Dollar project came into existence in 2022 as a response to the growing demand for stability and reliability in the crypto market. It aims to combine the benefits of non-algorithmic bank reserve-backed stablecoins with the transparency, security, and efficiency offered by the Proton Blockchain. What's next for your project? Plans for XMD include collaborations with industry stakeholders to increase its reach and enhance functionality. Future developments envision interoperability with other blockchain networks and increased integration with DApps. What can your token be used for? XMD, as a stablecoin, facilitates transactions on ProtonDEX.com. The process to mint XMD involves bridging supported stablecoins onto Proton Blockchain. The value of XMD is pegged to the basket of these supported stablecoins. Pagină de internet oficială: https://metaldollar.com/mint Carte albă: https://metaldollar.com/MetalDollarXMD_Whitepaper.pdf

Tokenomie și analiză de preț pentru Metal Dollar (XMD) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Metal Dollar (XMD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 833.40K $ 833.40K $ 833.40K Ofertă totală: $ 836.56K $ 836.56K $ 836.56K Ofertă aflată în circulație: $ 836.56K $ 836.56K $ 836.56K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 833.40K $ 833.40K $ 833.40K Maxim dintotdeauna: $ 1.086 $ 1.086 $ 1.086 Minim dintotdeauna: $ 0.909529 $ 0.909529 $ 0.909529 Preț curent: $ 0.996226 $ 0.996226 $ 0.996226 Află mai mult despre prețul tokenului Metal Dollar (XMD)

Tokenomie pentru Metal Dollar (XMD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Metal Dollar (XMD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri XMD care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri XMD care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru XMD, explorează prețul în direct al tokenului XMD!

Predicție de preț pentru XMD Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta XMD? Pagina noastră de predicție de preț pentru XMD combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

