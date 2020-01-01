Explorează tokenomia pentru MetAIverse (METAIVERSE) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului METAIVERSE, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru MetAIverse (METAIVERSE) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului METAIVERSE, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Bursa MEXC / Preț cripto / MetAIverse (METAIVERSE) / Tokenomie / Tokenomie pentru MetAIverse (METAIVERSE) Descoperă informații cheie despre MetAIverse (METAIVERSE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD Informații despre MetAIverse (METAIVERSE) Open Source AI Metaverse -- Simplified 3D AI Agent Creation Effortlessly build and interact with 3D AI agents to shape the future of virtual worlds. The Future of 3D AI Agents. MetaAIVerse is an open-source 3D framework designed to make the deployment and operation of AI agents effortless. Our mission is to empower creators and innovators by making the creation and interaction with AI agents seamless and accessible. Pagină de internet oficială: https://www.metaiverse.app/ Cumpără METAIVERSE acum! Tokenomie și analiză de preț pentru MetAIverse (METAIVERSE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MetAIverse (METAIVERSE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 8.31K $ 8.31K $ 8.31K Ofertă totală: $ 998.74M $ 998.74M $ 998.74M Ofertă aflată în circulație: $ 998.74M $ 998.74M $ 998.74M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 8.31K $ 8.31K $ 8.31K Maxim dintotdeauna: $ 0.00266558 $ 0.00266558 $ 0.00266558 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului MetAIverse (METAIVERSE) Tokenomie pentru MetAIverse (METAIVERSE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MetAIverse (METAIVERSE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri METAIVERSE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri METAIVERSE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru METAIVERSE, explorează prețul în direct al tokenului METAIVERSE! Predicție de preț pentru METAIVERSE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta METAIVERSE? Pagina noastră de predicție de preț pentru METAIVERSE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul METAIVERSE! Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.