Informații privind prețul pentru Metacourt (BLS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.02130219$ 0.02130219 $ 0.02130219 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) -18.26% Modificare de preț (7 zile) -18.26%

Prețul în timp real pentru Metacourt (BLS) este $0.00018364. În ultimele 24 de ore, tokenul BLS a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BLS este $ 0.02130219, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BLS s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -18.26% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Metacourt (BLS)

Capitalizare de piață $ 46.76K$ 46.76K $ 46.76K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 157.01K$ 157.01K $ 157.01K Ofertă află în circulație 254.63M 254.63M 254.63M Ofertă totală 854,998,985.0 854,998,985.0 854,998,985.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Metacourt este $ 46.76K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BLS este 254.63M, cu o ofertă totală de 854998985.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 157.01K.