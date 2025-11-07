Informații privind prețul pentru MetacadeMax (METACADEMAX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00037535 $ 0.00037535 $ 0.00037535 Minim 24 h $ 0.00040626 $ 0.00040626 $ 0.00040626 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00037535$ 0.00037535 $ 0.00037535 Maxim 24 h $ 0.00040626$ 0.00040626 $ 0.00040626 Maxim dintotdeauna $ 0.0011174$ 0.0011174 $ 0.0011174 Cel mai mic preț $ 0.00028509$ 0.00028509 $ 0.00028509 Modificare de preț (1 oră) +0.99% Modificare de preț (1 zi) -2.15% Modificare de preț (7 zile) -26.70% Modificare de preț (7 zile) -26.70%

Prețul în timp real pentru MetacadeMax (METACADEMAX) este $0.00039307. În ultimele 24 de ore, tokenul METACADEMAX a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00037535 și un maxim de $ 0.00040626, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru METACADEMAX este $ 0.0011174, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00028509.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, METACADEMAX s-a modificat cu +0.99% în decursul ultimei ore, cu -2.15% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -26.70% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața MetacadeMax (METACADEMAX)

Capitalizare de piață $ 393.07K$ 393.07K $ 393.07K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 393.07K$ 393.07K $ 393.07K Ofertă află în circulație 1.00B 1.00B 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru MetacadeMax este $ 393.07K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru METACADEMAX este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 393.07K.