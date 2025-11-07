Informații privind prețul pentru META FINANCIAL AI (MEFAI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00312909 Maxim 24 h $ 0.00350194 Maxim dintotdeauna $ 0.02723048 Cel mai mic preț $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.36% Modificare de preț (1 zi) -2.93% Modificare de preț (7 zile) -22.88%

Prețul în timp real pentru META FINANCIAL AI (MEFAI) este $0.00317574. În ultimele 24 de ore, tokenul MEFAI a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00312909 și un maxim de $ 0.00350194, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MEFAI este $ 0.02723048, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MEFAI s-a modificat cu +1.36% în decursul ultimei ore, cu -2.93% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -22.88% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața META FINANCIAL AI (MEFAI)

Capitalizare de piață $ 1.85M Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.85M Ofertă află în circulație 581.12M Ofertă totală 581,117,073.1380523

Capitalizarea de piață actuală pentru META FINANCIAL AI este $ 1.85M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MEFAI este 581.12M, cu o ofertă totală de 581117073.1380523. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.85M.