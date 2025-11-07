Informații privind prețul pentru Meso Finance (MESO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.01036063$ 0.01036063 $ 0.01036063 Cel mai mic preț $ 0.00328526$ 0.00328526 $ 0.00328526 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) -25.30% Modificare de preț (7 zile) -25.30%

Prețul în timp real pentru Meso Finance (MESO) este $0.00330991. În ultimele 24 de ore, tokenul MESO a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MESO este $ 0.01036063, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00328526.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MESO s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -25.30% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Meso Finance (MESO)

Capitalizare de piață $ 125.33K$ 125.33K $ 125.33K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 3.31M$ 3.31M $ 3.31M Ofertă află în circulație 37.86M 37.86M 37.86M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Meso Finance este $ 125.33K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MESO este 37.86M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 3.31M.