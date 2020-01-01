Tokenomie pentru Merry Christmusk (XMUSK) Descoperă informații cheie despre Merry Christmusk (XMUSK), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Merry Christmusk (XMUSK) Merry Christmusk, Season 1: Millionaire Edition (2024). Join Elon’s xMusk community and celebrate your first Christmas as a millionaire! Buy xMusk (SOL), buy Merry Christmusk merch on Amazon and Walmart, and become a family member of the Merry Christmusk event - the official Christmas 2024 MEME. A special gift from Elon included! Ho Ho Hodl! Elon Musk as Santa’s ambassador? Yes, you heard that right! Every day this holiday season, he is donating an astounding one million dollars to support Trump’s voters and fans – because Merry Christmusk is not just about the token, but about a community that shares vision, enthusiasm, and belief in a brighter future. This season is the xMusk community’s first opportunity to experience holiday magic with the promise of change and the potential to become millionaires. Merry Christmusk, Season 1: Millionaire Edition (2024). Join Elon’s xMusk community and celebrate your first Christmas as a millionaire! Buy xMusk (SOL), buy Merry Christmusk merch on Amazon and Walmart, and become a family member of the Merry Christmusk event - the official Christmas 2024 MEME. A special gift from Elon included! Ho Ho Hodl! Elon Musk as Santa’s ambassador? Yes, you heard that right! Every day this holiday season, he is donating an astounding one million dollars to support Trump’s voters and fans – because Merry Christmusk is not just about the token, but about a community that shares vision, enthusiasm, and belief in a brighter future. This season is the xMusk community’s first opportunity to experience holiday magic with the promise of change and the potential to become millionaires. Pagină de internet oficială: https://xmusk.wtf Cumpără XMUSK acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Merry Christmusk (XMUSK) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Merry Christmusk (XMUSK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 13.35K $ 13.35K $ 13.35K Ofertă totală: $ 999.00M $ 999.00M $ 999.00M Ofertă aflată în circulație: $ 999.00M $ 999.00M $ 999.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 13.35K $ 13.35K $ 13.35K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Merry Christmusk (XMUSK)

Tokenomie pentru Merry Christmusk (XMUSK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Merry Christmusk (XMUSK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri XMUSK care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri XMUSK care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru XMUSK, explorează prețul în direct al tokenului XMUSK!

Predicție de preț pentru XMUSK Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta XMUSK? Pagina noastră de predicție de preț pentru XMUSK combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul XMUSK!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!