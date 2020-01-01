Tokenomie pentru Merkle Trade (MKL) Descoperă informații cheie despre Merkle Trade (MKL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Merkle Trade (MKL) Merkle Trade is the first gamified perpetual futures decentralized exchange (DEX) based on Aptos. It provides omnichain support, including EVM wallet integration via LayerZero. Backed by prominent investors like Hashed and Arrington Capital, Merkle Trade uniquely combines a high-performance, secure perpetual DEX with the engaging, social elements of popular online and RPG games. Believing that making directional bets on volatile assets like crypto should be fun for all, the platform has significantly lowered the barriers to entry for leverage trading crypto, commodities, and forex. In 10 months, Merkle Trade has amassed over $13.5 billion in cumulative trading volume and attracted more than 125,000 traders. Pagină de internet oficială: https://merkle.trade/

Tokenomie și analiză de preț pentru Merkle Trade (MKL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Merkle Trade (MKL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.39M $ 2.39M $ 2.39M Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 35.15M $ 35.15M $ 35.15M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 6.80M $ 6.80M $ 6.80M Maxim dintotdeauna: $ 0.46655 $ 0.46655 $ 0.46655 Minim dintotdeauna: $ 0.053101 $ 0.053101 $ 0.053101 Preț curent: $ 0.068172 $ 0.068172 $ 0.068172 Află mai mult despre prețul tokenului Merkle Trade (MKL)

Tokenomie pentru Merkle Trade (MKL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Merkle Trade (MKL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MKL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MKL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.

