Informații privind prețul pentru MeowIstanbul (MEOW) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.16% Modificare de preț (1 zi) -4.30% Modificare de preț (7 zile) -13.81% Modificare de preț (7 zile) -13.81%

Prețul în timp real pentru MeowIstanbul (MEOW) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul MEOW a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MEOW este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MEOW s-a modificat cu +0.16% în decursul ultimei ore, cu -4.30% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -13.81% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața MeowIstanbul (MEOW)

Capitalizare de piață $ 57.27K$ 57.27K $ 57.27K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 93.51K$ 93.51K $ 93.51K Ofertă află în circulație 20.82B 20.82B 20.82B Ofertă totală 33,997,387,058.433 33,997,387,058.433 33,997,387,058.433

Capitalizarea de piață actuală pentru MeowIstanbul este $ 57.27K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MEOW este 20.82B, cu o ofertă totală de 33997387058.433. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 93.51K.