Informații privind prețul pentru Memesis World (MEMS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.01219792$ 0.01219792 $ 0.01219792 Cel mai mic preț $ 0.00798364$ 0.00798364 $ 0.00798364 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) 0.00% Modificare de preț (7 zile) 0.00%

Prețul în timp real pentru Memesis World (MEMS) este $0.01133386. În ultimele 24 de ore, tokenul MEMS a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MEMS este $ 0.01219792, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00798364.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MEMS s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu 0.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Memesis World (MEMS)

Capitalizare de piață $ 5.89M$ 5.89M $ 5.89M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 11.33M$ 11.33M $ 11.33M Ofertă află în circulație 530.00M 530.00M 530.00M Ofertă totală 999,999,777.848888 999,999,777.848888 999,999,777.848888

Capitalizarea de piață actuală pentru Memesis World este $ 5.89M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MEMS este 530.00M, cu o ofertă totală de 999999777.848888. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 11.33M.