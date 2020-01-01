Tokenomie pentru Memebets (MBET) Descoperă informații cheie despre Memebets (MBET), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Memebets (MBET) $MBET is the official token of Memebets.io, a decentralized peer-to-peer (P2P) price prediction game focused on memecoins. The platform allows users to place bets on the price movements of assets like $DOGE, $SHIB, and $PEPE in a fully on-chain environment. Smart contracts ensure transparent execution without intermediaries. A portion of game fees is allocated to buying back and burning $MBET, reducing overall supply over time. This deflationary model is designed to create long-term value while maintaining liquidity. Memebets offers a structured approach to speculative trading on memecoin price fluctuations within a decentralized framework. Pagină de internet oficială: https://www.memebets.io/ Cumpără MBET acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Memebets (MBET) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Memebets (MBET), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 14.63K Ofertă totală: $ 991.34M Ofertă aflată în circulație: $ 991.34M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 14.63K Maxim dintotdeauna: $ 0.001123 Minim dintotdeauna: $ 0.00000998 Preț curent: $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Memebets (MBET)

Tokenomie pentru Memebets (MBET): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Memebets (MBET) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MBET care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MBET care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MBET, explorează prețul în direct al tokenului MBET!

Predicție de preț pentru MBET Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MBET? Pagina noastră de predicție de preț pentru MBET combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MBET!

