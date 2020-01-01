Tokenomie pentru Meme Games WTF (WTF) Descoperă informații cheie despre Meme Games WTF (WTF), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Meme Games WTF (WTF) Meme Games $WTF is redefining Web3 by merging the explosive power of meme culture with the sustainability of a dynamic gaming platform. We rapidly turn trending memes into fun, addictive games within 24–48 hours, creating a viral ecosystem where users play, earn, and engage. With token rewards, NFTs, leaderboards, and community submissions, $WTF builds a bridge between crypto, culture, and interactive entertainment like never before. Meme Games $WTF is redefining Web3 by merging the explosive power of meme culture with the sustainability of a dynamic gaming platform. We rapidly turn trending memes into fun, addictive games within 24–48 hours, creating a viral ecosystem where users play, earn, and engage. With token rewards, NFTs, leaderboards, and community submissions, $WTF builds a bridge between crypto, culture, and interactive entertainment like never before. Pagină de internet oficială: https://memegames.wtf/ Cumpără WTF acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Meme Games WTF (WTF) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Meme Games WTF (WTF), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 879.58K $ 879.58K $ 879.58K Ofertă totală: $ 999.33M $ 999.33M $ 999.33M Ofertă aflată în circulație: $ 990.68M $ 990.68M $ 990.68M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 887.25K $ 887.25K $ 887.25K Maxim dintotdeauna: $ 0.00394945 $ 0.00394945 $ 0.00394945 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00088764 $ 0.00088764 $ 0.00088764 Află mai mult despre prețul tokenului Meme Games WTF (WTF)

Tokenomie pentru Meme Games WTF (WTF): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Meme Games WTF (WTF) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WTF care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WTF care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WTF, explorează prețul în direct al tokenului WTF!

Predicție de preț pentru WTF Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta WTF? Pagina noastră de predicție de preț pentru WTF combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul WTF!

