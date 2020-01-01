Tokenomie pentru MEME CUP (MEMECUP) Descoperă informații cheie despre MEME CUP (MEMECUP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre MEME CUP (MEMECUP) LET THE MEMES BEGIN!! Imagine a world where every digital transaction feels like scoring a winning goal and every meme is a golden ticket. With MemeCup, you're not just investing; you're diving into a meme-filled, football-crazed adventure. Get ready to laugh, cheer, and trade your way to crypto greatness with Meme Cup! What is Meme Cup? Welcome to $MEMECUP, the ultimate celebration of the Euro Cup 2024! Witness Europe's finest soccer players compete for the legendary trophy while immersing yourself in our top-tier meme project. Join the excitement as meme enthusiasts clash in our Telegram game, battling for the coveted number one spot. Experience the perfect fusion of world-class soccer and meme culture with $MEMECUP! LET THE MEMES BEGIN!! Imagine a world where every digital transaction feels like scoring a winning goal and every meme is a golden ticket. With MemeCup, you're not just investing; you're diving into a meme-filled, football-crazed adventure. Get ready to laugh, cheer, and trade your way to crypto greatness with Meme Cup! What is Meme Cup? Welcome to $MEMECUP, the ultimate celebration of the Euro Cup 2024! Witness Europe's finest soccer players compete for the legendary trophy while immersing yourself in our top-tier meme project. Join the excitement as meme enthusiasts clash in our Telegram game, battling for the coveted number one spot. Experience the perfect fusion of world-class soccer and meme culture with $MEMECUP! Pagină de internet oficială: https://MemeCup.io Cumpără MEMECUP acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru MEME CUP (MEMECUP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MEME CUP (MEMECUP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 9.63K $ 9.63K $ 9.63K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 9.63K $ 9.63K $ 9.63K Maxim dintotdeauna: $ 0.0031372 $ 0.0031372 $ 0.0031372 Minim dintotdeauna: $ 0.00000519 $ 0.00000519 $ 0.00000519 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului MEME CUP (MEMECUP)

Tokenomie pentru MEME CUP (MEMECUP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MEME CUP (MEMECUP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MEMECUP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MEMECUP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MEMECUP, explorează prețul în direct al tokenului MEMECUP!

Predicție de preț pentru MEMECUP Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MEMECUP? Pagina noastră de predicție de preț pentru MEMECUP combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MEMECUP!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!