Informații privind prețul pentru Medjed (MEDJED) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0, Maxim 24 h $ 0. Maxim dintotdeauna $ 0, Cel mai mic preț $ 0. Modificare de preț (1 oră) --, Modificare de preț (1 zi) --, Modificare de preț (7 zile) -20.50%

Prețul în timp real pentru Medjed (MEDJED) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul MEDJED a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MEDJED este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MEDJED s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -20.50% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Medjed (MEDJED)

Capitalizare de piață $ 7.70K, Volum (24 ore) --, Capitalizare de piață complet diluată $ 7.70K, Ofertă află în circulație 988.44M, Ofertă totală 988,439,455.089865

Capitalizarea de piață actuală pentru Medjed este $ 7.70K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MEDJED este 988.44M, cu o ofertă totală de 988439455.089865. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 7.70K.