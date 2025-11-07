Informații privind prețul pentru MechaOs (MECHA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00106614 $ 0.00106614 $ 0.00106614 Minim 24 h $ 0.00115204 $ 0.00115204 $ 0.00115204 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00106614$ 0.00106614 $ 0.00106614 Maxim 24 h $ 0.00115204$ 0.00115204 $ 0.00115204 Maxim dintotdeauna $ 0.01286063$ 0.01286063 $ 0.01286063 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.41% Modificare de preț (1 zi) -4.75% Modificare de preț (7 zile) -32.57% Modificare de preț (7 zile) -32.57%

Prețul în timp real pentru MechaOs (MECHA) este $0.00109419. În ultimele 24 de ore, tokenul MECHA a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00106614 și un maxim de $ 0.00115204, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MECHA este $ 0.01286063, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MECHA s-a modificat cu +0.41% în decursul ultimei ore, cu -4.75% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -32.57% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața MechaOs (MECHA)

Capitalizare de piață $ 109.39K$ 109.39K $ 109.39K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 109.39K$ 109.39K $ 109.39K Ofertă află în circulație 100.00M 100.00M 100.00M Ofertă totală 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru MechaOs este $ 109.39K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MECHA este 100.00M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 109.39K.