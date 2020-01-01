Tokenomie pentru Mead (MEAD) Descoperă informații cheie despre Mead (MEAD), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Mead (MEAD) Roots is a decentralized finance (DeFi) protocol built on Berachain that enhances liquidity and yield opportunities through Proof of Liquidity (PoL). The protocol allows users to: Mint the MEAD stablecoin using Berachain-based assets listed for BGT emissions, such as LP positions on Berahub Passively earn rBGT (governance rewards) while maintaining your positions Participate in network security while maintaining asset exposure ​ Roots simplifies DeFi participation on Berachain & Maximizes user rewards through: Capital Efficiency: Borrow MEAD against collateral without selling assets BGT auto-farming: Maximizes yield even as a collateral Stability Pool: Stake MEAD to earn liquidation rewards (discounted collateral) Ecosystem Composability: Use MEAD across Berachain DEXs, lending markets, and more Pagină de internet oficială: https://rootsfi.com/ Cumpără MEAD acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Mead (MEAD) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Mead (MEAD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 73.25K $ 73.25K $ 73.25K Ofertă totală: $ 72.11K $ 72.11K $ 72.11K Ofertă aflată în circulație: $ 72.11K $ 72.11K $ 72.11K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 73.25K $ 73.25K $ 73.25K Maxim dintotdeauna: $ 1.53 $ 1.53 $ 1.53 Minim dintotdeauna: $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 Preț curent: $ 1.016 $ 1.016 $ 1.016 Află mai mult despre prețul tokenului Mead (MEAD)

Tokenomie pentru Mead (MEAD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Mead (MEAD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MEAD care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MEAD care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MEAD, explorează prețul în direct al tokenului MEAD!

