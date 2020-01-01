Explorează tokenomia pentru MCP AI (MCP) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului MCP, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru MCP AI (MCP) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului MCP, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Bursa MEXC / Preț cripto / MCP AI (MCP) / Tokenomie / Tokenomie pentru MCP AI (MCP) Descoperă informații cheie despre MCP AI (MCP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD Informații despre MCP AI (MCP) MCP AI is an open-source protocol that simplifies how AI models interact with external data and tools. Known as the "USB-C of AI," it enables seamless, real-time data access and task execution through a unified interface. From coding to enterprise solutions, MCP supports diverse applications with a growing ecosystem of community tools. it’s set to redefine AI integration.Simplifying AI, amplifying possibilities. $MCP MCP AI is an open-source protocol that simplifies how AI models interact with external data and tools. Known as the "USB-C of AI," it enables seamless, real-time data access and task execution through a unified interface. From coding to enterprise solutions, MCP supports diverse applications with a growing ecosystem of community tools. it’s set to redefine AI integration.Simplifying AI, amplifying possibilities. $MCP Pagină de internet oficială: https://mcpai.site Cumpără MCP acum! Tokenomie și analiză de preț pentru MCP AI (MCP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MCP AI (MCP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 7.45K $ 7.45K $ 7.45K Ofertă totală: $ 99,943.82T $ 99,943.82T $ 99,943.82T Ofertă aflată în circulație: $ 99,943.82T $ 99,943.82T $ 99,943.82T FDV (Fully Diluted Valuation): $ 7.45K $ 7.45K $ 7.45K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului MCP AI (MCP) Tokenomie pentru MCP AI (MCP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MCP AI (MCP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MCP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MCP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MCP, explorează prețul în direct al tokenului MCP! Predicție de preț pentru MCP Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MCP? Pagina noastră de predicție de preț pentru MCP combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MCP! De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum! Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.