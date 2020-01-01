Tokenomie pentru McLaren F1 Fan Token (MCL) Descoperă informații cheie despre McLaren F1 Fan Token (MCL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre McLaren F1 Fan Token (MCL) The McLaren F1 Fan Token is the BRC-20 smart contract designed to revolutionize fan experiences. Blockchain Framework: The McLaren F1 Token is built on Bitcichain as a native BRC-20 Token. This provides fans with a wide range of token functions with greater accessibility and lower costs. Pagină de internet oficială: https://www.bitci.com/en/projects/MCL

Tokenomie și analiză de preț pentru McLaren F1 Fan Token (MCL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru McLaren F1 Fan Token (MCL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 266.67K $ 266.67K $ 266.67K Ofertă totală: $ 38.69M $ 38.69M $ 38.69M Ofertă aflată în circulație: $ 38.69M $ 38.69M $ 38.69M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 266.67K $ 266.67K $ 266.67K Maxim dintotdeauna: $ 0.475635 $ 0.475635 $ 0.475635 Minim dintotdeauna: $ 0.00241372 $ 0.00241372 $ 0.00241372 Preț curent: $ 0.00689219 $ 0.00689219 $ 0.00689219 Află mai mult despre prețul tokenului McLaren F1 Fan Token (MCL)

Tokenomie pentru McLaren F1 Fan Token (MCL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru McLaren F1 Fan Token (MCL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MCL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MCL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MCL, explorează prețul în direct al tokenului MCL!

