Informații despre MATT (MATT) MATT is the artistic digital token used to celebrate the internet meme culture impact made by none other than Matt Furie himself. Boy's Club since '06, Matt Furie is the mastermind behind the most popular internet memes created from his characters Pepe, Brett, Andy, Landwolf, and even Spike. $MATT is the artistic digital token Used to celebrate artistic creativity, and cultural impact made by internet memes! Recognize the Furie Join the community that recognizes and celebrates Matt Furie's contributions to internet meme culture. Pagină de internet oficială: https://www.mattcoineth.net/ Cumpără MATT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru MATT (MATT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MATT (MATT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 94.43K $ 94.43K $ 94.43K Ofertă totală: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Ofertă aflată în circulație: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 94.43K $ 94.43K $ 94.43K Maxim dintotdeauna: $ 0.00007718 $ 0.00007718 $ 0.00007718 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului MATT (MATT)

Tokenomie pentru MATT (MATT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MATT (MATT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MATT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MATT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MATT, explorează prețul în direct al tokenului MATT!

Predicție de preț pentru MATT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MATT? Pagina noastră de predicție de preț pentru MATT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MATT!

