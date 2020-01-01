Tokenomie pentru MasterNoder2 (MN2) Descoperă informații cheie despre MasterNoder2 (MN2), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre MasterNoder2 (MN2) In the ever-evolving landscape of cryptocurrencies, MN2 Coins emerges as a beacon of innovation, integrity, and empowerment. With a vision to revolutionize the way individuals interact with digital assets, MN2 Coins aims to redefine the concept of MasterNoder2 (MN2) governance while fostering a community-driven ecosystem that thrives on transparency, inclusivity, and sustainability. This study combines insights from market analysis, technological assessments, financial evaluations, community engagement, and UX design to present a holistic evaluation of Masternoder2 coins and their potential in the blockchain world. MasterNoder2 coins represent a class of cryptocurrency that integrates the functionality of masternodes—specialized nodes that perform crucial tasks beyond standard transaction validation. These coins leverage the unique capabilities of masternodes to enhance the network's performance, security, and governance. Pagină de internet oficială: https://masternoder.dk

Tokenomie și analiză de preț pentru MasterNoder2 (MN2) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MasterNoder2 (MN2), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.32K $ 2.32K $ 2.32K Ofertă totală: $ 70.16M $ 70.16M $ 70.16M Ofertă aflată în circulație: $ 70.16M $ 70.16M $ 70.16M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.32K $ 2.32K $ 2.32K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului MasterNoder2 (MN2)

Tokenomie pentru MasterNoder2 (MN2): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MasterNoder2 (MN2) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MN2 care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MN2 care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MN2, explorează prețul în direct al tokenului MN2!

Predicție de preț pentru MN2 Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MN2? Pagina noastră de predicție de preț pentru MN2 combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MN2!

