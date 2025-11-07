Informații privind prețul pentru Mastercard xStock (MAX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
Minim 24 h $ 549.06
Maxim 24 h $ 559.06
Maxim dintotdeauna $ 616.08
Cel mai mic preț $ 540.17
Modificare de preț (1 oră) +0.27%
Modificare de preț (1 zi) -0.16%
Modificare de preț (7 zile) -0.51%

Prețul în timp real pentru Mastercard xStock (MAX) este $552.26. În ultimele 24 de ore, tokenul MAX a fost tranzacționat între un minim de $ 549.06 și un maxim de $ 559.06, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MAX este $ 616.08, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 540.17.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MAX s-a modificat cu +0.27% în decursul ultimei ore, cu -0.16% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -0.51% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Mastercard xStock (MAX)

Capitalizare de piață $ 162.52K
Volum (24 ore) --
Capitalizare de piață complet diluată $ 11.61M
Ofertă află în circulație 294.76
Ofertă totală 21,050.41894800876

Capitalizarea de piață actuală pentru Mastercard xStock este $ 162.52K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MAX este 294.76, cu o ofertă totală de 21050.41894800876. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 11.61M.