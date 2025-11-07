Informații privind prețul pentru Massa Bridged BTC (WBTC.E) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 102,135 $ 102,135 $ 102,135 Minim 24 h $ 103,777 $ 103,777 $ 103,777 Maxim 24 h Minim 24 h $ 102,135$ 102,135 $ 102,135 Maxim 24 h $ 103,777$ 103,777 $ 103,777 Maxim dintotdeauna $ 212,430$ 212,430 $ 212,430 Cel mai mic preț $ 95,551$ 95,551 $ 95,551 Modificare de preț (1 oră) +0.81% Modificare de preț (1 zi) +0.40% Modificare de preț (7 zile) -6.55% Modificare de preț (7 zile) -6.55%

Prețul în timp real pentru Massa Bridged BTC (WBTC.E) este $103,425. În ultimele 24 de ore, tokenul WBTC.E a fost tranzacționat între un minim de $ 102,135 și un maxim de $ 103,777, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WBTC.E este $ 212,430, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 95,551.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WBTC.E s-a modificat cu +0.81% în decursul ultimei ore, cu +0.40% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -6.55% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Massa Bridged BTC (WBTC.E)

Capitalizare de piață $ 20.69K$ 20.69K $ 20.69K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 20.69K$ 20.69K $ 20.69K Ofertă află în circulație 0.20 0.20 0.20 Ofertă totală 0.2 0.2 0.2

Capitalizarea de piață actuală pentru Massa Bridged BTC este $ 20.69K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WBTC.E este 0.20, cu o ofertă totală de 0.2. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 20.69K.