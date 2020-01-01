Tokenomie pentru Mascot of the Unholy Year (BUIO) Descoperă informații cheie despre Mascot of the Unholy Year (BUIO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Mascot of the Unholy Year (BUIO) Luce means light. Buio means dark. $BUIO is a creature veiled in mystic shadows, a being born from forgotten rituals and forsaken realms. The dark omen, veiled in shadows. Fair launched on Pump.fun No presale seed round. No Bullshit. COMMUNITY-CENTRIC Driven by a passionate community, Token thrives on engagement and participation. BLOCKCHAIN-BASED Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology. With a dedicated team and a vibrant community, BUIO Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! Join our community of meme enthusiasts and crypto aficionados . Luce means light. Buio means dark. $BUIO is a creature veiled in mystic shadows, a being born from forgotten rituals and forsaken realms. The dark omen, veiled in shadows. Fair launched on Pump.fun No presale seed round. No Bullshit. COMMUNITY-CENTRIC Driven by a passionate community, Token thrives on engagement and participation. BLOCKCHAIN-BASED Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology. With a dedicated team and a vibrant community, BUIO Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! Join our community of meme enthusiasts and crypto aficionados . Pagină de internet oficială: https://www.buio.family/ Cumpără BUIO acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Mascot of the Unholy Year (BUIO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Mascot of the Unholy Year (BUIO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 11.29K $ 11.29K $ 11.29K Ofertă totală: $ 998.37M $ 998.37M $ 998.37M Ofertă aflată în circulație: $ 998.37M $ 998.37M $ 998.37M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 11.29K $ 11.29K $ 11.29K Maxim dintotdeauna: $ 0.00147866 $ 0.00147866 $ 0.00147866 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Mascot of the Unholy Year (BUIO)

Tokenomie pentru Mascot of the Unholy Year (BUIO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Mascot of the Unholy Year (BUIO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BUIO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BUIO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BUIO, explorează prețul în direct al tokenului BUIO!

Predicție de preț pentru BUIO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BUIO? Pagina noastră de predicție de preț pentru BUIO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BUIO!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!