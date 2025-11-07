Informații privind prețul pentru mascot of the trenches (RUG) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00020026 $ 0.00020026 $ 0.00020026 Minim 24 h $ 0.00026171 $ 0.00026171 $ 0.00026171 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00020026$ 0.00020026 $ 0.00020026 Maxim 24 h $ 0.00026171$ 0.00026171 $ 0.00026171 Maxim dintotdeauna $ 0.00055759$ 0.00055759 $ 0.00055759 Cel mai mic preț $ 0.00001857$ 0.00001857 $ 0.00001857 Modificare de preț (1 oră) +1.78% Modificare de preț (1 zi) +19.43% Modificare de preț (7 zile) +136.07% Modificare de preț (7 zile) +136.07%

Prețul în timp real pentru mascot of the trenches (RUG) este $0.00025802. În ultimele 24 de ore, tokenul RUG a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00020026 și un maxim de $ 0.00026171, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru RUG este $ 0.00055759, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00001857.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, RUG s-a modificat cu +1.78% în decursul ultimei ore, cu +19.43% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +136.07% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața mascot of the trenches (RUG)

Capitalizare de piață $ 258.01K$ 258.01K $ 258.01K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 258.01K$ 258.01K $ 258.01K Ofertă află în circulație 999.11M 999.11M 999.11M Ofertă totală 999,111,519.53526 999,111,519.53526 999,111,519.53526

Capitalizarea de piață actuală pentru mascot of the trenches este $ 258.01K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru RUG este 999.11M, cu o ofertă totală de 999111519.53526. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 258.01K.