Informații privind prețul pentru Marvin The Robot (MARVIN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00446429 $ 0.00446429 $ 0.00446429 Minim 24 h $ 0.0045962 $ 0.0045962 $ 0.0045962 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00446429$ 0.00446429 $ 0.00446429 Maxim 24 h $ 0.0045962$ 0.0045962 $ 0.0045962 Maxim dintotdeauna $ 0.00637845$ 0.00637845 $ 0.00637845 Cel mai mic preț $ 0.00415233$ 0.00415233 $ 0.00415233 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) +0.47% Modificare de preț (7 zile) -7.59% Modificare de preț (7 zile) -7.59%

Prețul în timp real pentru Marvin The Robot (MARVIN) este $0.00454053. În ultimele 24 de ore, tokenul MARVIN a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00446429 și un maxim de $ 0.0045962, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MARVIN este $ 0.00637845, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00415233.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MARVIN s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu +0.47% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -7.59% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Marvin The Robot (MARVIN)

Capitalizare de piață $ 36.09K$ 36.09K $ 36.09K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 43.01K$ 43.01K $ 43.01K Ofertă află în circulație 7.95M 7.95M 7.95M Ofertă totală 9,472,220.0 9,472,220.0 9,472,220.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Marvin The Robot este $ 36.09K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MARVIN este 7.95M, cu o ofertă totală de 9472220.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 43.01K.