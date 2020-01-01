Tokenomie pentru MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) Descoperă informații cheie despre MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) The MarketVector™ Token Terminal Fundamental Index DTF tracks the MarketVector™ Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F), designed to track the performance of the largest and most liquid digital assets that meet the fundamental criteria of daily average fees and daily average users. The fundamental data is provided by Token Terminal. The index is weighted based on fundamental factors. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. MVTT10F is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs. Pagină de internet oficială: https://www.marketvector.com/factsheets/download/MVTT10F.d.pdf Cumpără MVTT10F acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 403.67K $ 403.67K $ 403.67K Ofertă totală: $ 8.78M $ 8.78M $ 8.78M Ofertă aflată în circulație: $ 8.78M $ 8.78M $ 8.78M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 403.67K $ 403.67K $ 403.67K Maxim dintotdeauna: $ 0.054454 $ 0.054454 $ 0.054454 Minim dintotdeauna: $ 0.02518208 $ 0.02518208 $ 0.02518208 Preț curent: $ 0.04594801 $ 0.04594801 $ 0.04594801 Află mai mult despre prețul tokenului MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F)

Tokenomie pentru MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MVTT10F care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MVTT10F care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MVTT10F, explorează prețul în direct al tokenului MVTT10F!

Predicție de preț pentru MVTT10F Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MVTT10F? Pagina noastră de predicție de preț pentru MVTT10F combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MVTT10F!

