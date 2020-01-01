Tokenomie pentru MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) Descoperă informații cheie despre MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) The MarketVector™ Digital Assets 25 Index DTF tracks the MarketVector™ Digital Assets 25 Index (MVDA25) which is a modified market cap-weighted index which tracks the performance of the 25 largest and most liquid digital assets. Most demanding size and liquidity screenings are applied to potential index components to ensure investability. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. BGCI is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs. Pagină de internet oficială: https://app.reserve.org/ Cumpără MVDA25 acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 18.15K $ 18.15K $ 18.15K Ofertă totală: $ 5.94K $ 5.94K $ 5.94K Ofertă aflată în circulație: $ 5.94K $ 5.94K $ 5.94K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 18.15K $ 18.15K $ 18.15K Maxim dintotdeauna: $ 3.59 $ 3.59 $ 3.59 Minim dintotdeauna: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 Preț curent: $ 3.05 $ 3.05 $ 3.05 Află mai mult despre prețul tokenului MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25)

Tokenomie pentru MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MVDA25 care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MVDA25 care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MVDA25, explorează prețul în direct al tokenului MVDA25!

Predicție de preț pentru MVDA25 Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MVDA25? Pagina noastră de predicție de preț pentru MVDA25 combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MVDA25!

