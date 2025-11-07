Informații privind prețul pentru Market Stalker (STLKR) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00162865 Maxim 24 h $ 0.00181622 Maxim dintotdeauna $ 0.00491883 Cel mai mic preț $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.65% Modificare de preț (1 zi) -8.24% Modificare de preț (7 zile) -22.79%

Prețul în timp real pentru Market Stalker (STLKR) este $0.00166642. În ultimele 24 de ore, tokenul STLKR a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00162865 și un maxim de $ 0.00181622, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru STLKR este $ 0.00491883, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, STLKR s-a modificat cu +0.65% în decursul ultimei ore, cu -8.24% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -22.79% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Market Stalker (STLKR)

Capitalizare de piață $ 166.81K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 166.81K Ofertă află în circulație 100.00M Ofertă totală 100,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Market Stalker este $ 166.81K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru STLKR este 100.00M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 166.81K.