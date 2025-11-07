Informații privind prețul pentru Market Maverick (LUIGI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.163593$ 0.163593 $ 0.163593 Cel mai mic preț $ 0.00108121$ 0.00108121 $ 0.00108121 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) -16.65% Modificare de preț (7 zile) -16.65%

Prețul în timp real pentru Market Maverick (LUIGI) este $0.00126698. În ultimele 24 de ore, tokenul LUIGI a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru LUIGI este $ 0.163593, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00108121.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, LUIGI s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -16.65% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Market Maverick (LUIGI)

Capitalizare de piață $ 26.61K$ 26.61K $ 26.61K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 26.61K$ 26.61K $ 26.61K Ofertă află în circulație 21.00M 21.00M 21.00M Ofertă totală 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Market Maverick este $ 26.61K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru LUIGI este 21.00M, cu o ofertă totală de 21000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 26.61K.