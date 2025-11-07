Informații privind prețul pentru Market Maker DAO (MMDAO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00394393 $ 0.00394393 $ 0.00394393 Minim 24 h $ 0.0046274 $ 0.0046274 $ 0.0046274 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00394393$ 0.00394393 $ 0.00394393 Maxim 24 h $ 0.0046274$ 0.0046274 $ 0.0046274 Maxim dintotdeauna $ 0.04386478$ 0.04386478 $ 0.04386478 Cel mai mic preț $ 0.00273379$ 0.00273379 $ 0.00273379 Modificare de preț (1 oră) +1.34% Modificare de preț (1 zi) -13.10% Modificare de preț (7 zile) -0.67% Modificare de preț (7 zile) -0.67%

Prețul în timp real pentru Market Maker DAO (MMDAO) este $0.00402093. În ultimele 24 de ore, tokenul MMDAO a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00394393 și un maxim de $ 0.0046274, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MMDAO este $ 0.04386478, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00273379.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MMDAO s-a modificat cu +1.34% în decursul ultimei ore, cu -13.10% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -0.67% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Market Maker DAO (MMDAO)

Capitalizare de piață $ 401.92K$ 401.92K $ 401.92K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 401.92K$ 401.92K $ 401.92K Ofertă află în circulație 100.00M 100.00M 100.00M Ofertă totală 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Market Maker DAO este $ 401.92K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MMDAO este 100.00M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 401.92K.