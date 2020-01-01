Tokenomie pentru Market Dominance (MD) Descoperă informații cheie despre Market Dominance (MD), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Market Dominance (MD) Market Dominance is a meme/art token on Solana blockchain. It is making fun of the concept of "dominance" in trading markets, economics and human behavior in general using memes and our own mascot, Domina. Below I will provide economic description of Market Dominance that is mainly used to explain the token. Market dominance is the control of a economic market by a firm. A dominant firm possesses the power to affect competition and influence market price. Abuse of market dominance is an anti-competitive practice, however dominance itself is legal. Pagină de internet oficială: https://dominance.market/ Cumpără MD acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Market Dominance (MD) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Market Dominance (MD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M Ofertă totală: $ 550.79M $ 550.79M $ 550.79M Ofertă aflată în circulație: $ 550.79M $ 550.79M $ 550.79M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M Maxim dintotdeauna: $ 0.01319383 $ 0.01319383 $ 0.01319383 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00382235 $ 0.00382235 $ 0.00382235 Află mai mult despre prețul tokenului Market Dominance (MD)

Tokenomie pentru Market Dominance (MD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Market Dominance (MD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MD care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MD care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MD, explorează prețul în direct al tokenului MD!

Predicție de preț pentru MD Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MD? Pagina noastră de predicție de preț pentru MD combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MD!

