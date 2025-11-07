Informații privind prețul pentru Market Cap (MCAP) (USD)

Prețul în timp real pentru Market Cap (MCAP) este $0.00000972. În ultimele 24 de ore, tokenul MCAP a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00000972 și un maxim de $ 0.00000972, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MCAP este $ 0.00079358, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.0000089.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MCAP s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu 0.00% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -28.73% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Market Cap (MCAP)

Capitalizarea de piață actuală pentru Market Cap este $ 9.71K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MCAP este 999.40M, cu o ofertă totală de 999398564.92086. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 9.71K.