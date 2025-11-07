Informații privind prețul pentru Marine Moguls (MOGUL) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 38.43 $ 38.43 $ 38.43 Minim 24 h $ 40.31 $ 40.31 $ 40.31 Maxim 24 h Minim 24 h $ 38.43$ 38.43 $ 38.43 Maxim 24 h $ 40.31$ 40.31 $ 40.31 Maxim dintotdeauna $ 910.54$ 910.54 $ 910.54 Cel mai mic preț $ 32.47$ 32.47 $ 32.47 Modificare de preț (1 oră) +1.40% Modificare de preț (1 zi) -1.94% Modificare de preț (7 zile) +2.06% Modificare de preț (7 zile) +2.06%

Prețul în timp real pentru Marine Moguls (MOGUL) este $39.26. În ultimele 24 de ore, tokenul MOGUL a fost tranzacționat între un minim de $ 38.43 și un maxim de $ 40.31, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MOGUL este $ 910.54, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 32.47.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MOGUL s-a modificat cu +1.40% în decursul ultimei ore, cu -1.94% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +2.06% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Marine Moguls (MOGUL)

Capitalizare de piață $ 106.26K$ 106.26K $ 106.26K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 391.14K$ 391.14K $ 391.14K Ofertă află în circulație 2.71K 2.71K 2.71K Ofertă totală 9,962.0 9,962.0 9,962.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Marine Moguls este $ 106.26K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MOGUL este 2.71K, cu o ofertă totală de 9962.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 391.14K.