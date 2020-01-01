Tokenomie pentru Marie Rose AI (MARIE) Descoperă informații cheie despre Marie Rose AI (MARIE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Marie Rose AI (MARIE) Marie Rose AI was made in fandom of Marie Rose, a playable character introduced in Dead or Alive 5 Ultimate. Marie Rose is a a Swedish fighter who serves as Helena Douglas's personal servant at DOATEC, she employs systema (Russian martial arts) as her fighting style. Despite her diminutive stature and youthful appearance, she's a highly skilled combatant who uses her opponents' strength against them through quick movements and technical throws. Her personality combines playfulness with professional dedication to her duties, and she's formed friendships with other fighters like Honoka while participating in the DOA tournaments to prove her combat abilities. Pagină de internet oficială: https://vvaifu.fun/character/673924589257ff5b86d40874

Tokenomie și analiză de preț pentru Marie Rose AI (MARIE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Marie Rose AI (MARIE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 28.31K $ 28.31K $ 28.31K Ofertă totală: $ 999.61M $ 999.61M $ 999.61M Ofertă aflată în circulație: $ 999.61M $ 999.61M $ 999.61M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 28.31K $ 28.31K $ 28.31K Maxim dintotdeauna: $ 0.00466177 $ 0.00466177 $ 0.00466177 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Marie Rose AI (MARIE)

Tokenomie pentru Marie Rose AI (MARIE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Marie Rose AI (MARIE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MARIE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MARIE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MARIE, explorează prețul în direct al tokenului MARIE!

