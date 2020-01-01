Tokenomie pentru Mantle Restaked ETH (CMETH) Descoperă informații cheie despre Mantle Restaked ETH (CMETH), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Mantle Restaked ETH (CMETH) Deployed on Ethereum layer 1 (L1) and governed by Mantle, mETH Protocol has, since late 2023, been providing users with access to $mETH, a value-accumulating receipt token that is highly composable across a range of DeFi applications on Mantle Network L2, offering exposure to additional yield-bearing opportunities. Users stake ETH with mETH Protocol and receive yield-bearing $mETH, and unstake $mETH to receive the underlying principal staked ETH and accumulated rewards. Since the inception of mETH Protocol, Mantle's mission has been to deliver the most user-friendly and rewarding $mETH experience. Thanks to ecosystem-wide adoption, $mETH users are able to trade on Mantle DEXs, earn yield by providing liquidity to $mETH liquidity pools, and generate yield within decentralized money markets. With $mETH's increasing adoption and composability within Mantle Ecosystem dApps, the protocol now ranks as the fourth largest ETH LSP by TVL. The introduction of $cmETH, a permissionless, composable liquid restaking token that unlocks restaking opportunities on Mantle, and $COOK, the protocol's upcoming governance token, mETH Protocol enters its next phase with further enhanced offerings. Through these features, mETH Protocol provides its users with capital efficiency, convenience, and a wide range of yield-bearing opportunities within Mantle Ecosystem dApps, all in a design that has been created to maximize security with non-custodial core smart contracts and off-chain services that enforce sanity bounds and risk limits. Pagină de internet oficială: https://www.mantle.xyz/meth Carte albă: https://docs.mantle.xyz/meth Cumpără CMETH acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Mantle Restaked ETH (CMETH) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Mantle Restaked ETH (CMETH), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 558.56M $ 558.56M $ 558.56M Ofertă totală: $ 129.44K $ 129.44K $ 129.44K Ofertă aflată în circulație: $ 129.44K $ 129.44K $ 129.44K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 558.56M $ 558.56M $ 558.56M Maxim dintotdeauna: $ 5,306.91 $ 5,306.91 $ 5,306.91 Minim dintotdeauna: $ 1,480.7 $ 1,480.7 $ 1,480.7 Preț curent: $ 4,319.88 $ 4,319.88 $ 4,319.88 Află mai mult despre prețul tokenului Mantle Restaked ETH (CMETH)

Tokenomie pentru Mantle Restaked ETH (CMETH): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Mantle Restaked ETH (CMETH) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CMETH care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CMETH care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CMETH, explorează prețul în direct al tokenului CMETH!

Predicție de preț pentru CMETH Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CMETH? Pagina noastră de predicție de preț pentru CMETH combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CMETH!

