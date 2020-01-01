Tokenomie pentru MANE (MANE) Descoperă informații cheie despre MANE (MANE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre MANE (MANE) $MANE was conceived to create the paramount cryptocurrency hub on Telegram, $MANE is designed for both budding projects and cryptocurrency enthusiasts. Its main objective is to foster connections and amplify knowledge about the ever-evolving cryptocurrency landscape and the novel projects emerging within this dynamic sector. Key highlight: Membership to our community doesn't necessitate owning tokens, ensuring the group remains freely accessible to all. Why the $MANE Token? The essence of the $MANE token is to introduce a robust deflationary mechanism tailored to cleanse the cryptocurrency space. It champions genuine projects, enabling them to present their innovations to earnest investors exasperated by the overwhelming scams and fraudulent schemes clouding the crypto space. $MANE seeks to bridge sincere projects with astute investors, fostering a space where members can meticulously research before plunging into an investment. The intrinsic value of the token is deeply rooted in its tokenomics and aligns seamlessly with its core ethos—Marketing. As the project thrives and gains traction, its value augments. This is chiefly because of promotions and offerings like: • AMAS (Ask Me Anything sessions) • Pinned Posts • Incorporation of Project Contracts to Buybot • Giveaway Fees • Twitter Spaces Each initiative channels revenue into $MANE, facilitating the buyback of native tokens. Once bought back, these tokens are permanently obliterated from the supply, fortifying its deflationary nature. Pagină de internet oficială: https://www.themanetoken.com Carte albă: https://themanetoken.com/docs/MANE_LightPaper.pdf Cumpără MANE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru MANE (MANE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MANE (MANE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 36.78K $ 36.78K $ 36.78K Ofertă totală: $ 31.96M $ 31.96M $ 31.96M Ofertă aflată în circulație: $ 31.96M $ 31.96M $ 31.96M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 36.78K $ 36.78K $ 36.78K Maxim dintotdeauna: $ 0.05008 $ 0.05008 $ 0.05008 Minim dintotdeauna: $ 0.0006146 $ 0.0006146 $ 0.0006146 Preț curent: $ 0.00115074 $ 0.00115074 $ 0.00115074 Află mai mult despre prețul tokenului MANE (MANE)

Tokenomie pentru MANE (MANE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MANE (MANE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MANE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MANE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MANE, explorează prețul în direct al tokenului MANE!

