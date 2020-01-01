Tokenomie pentru Make Europe Great Again (MEGA) Descoperă informații cheie despre Make Europe Great Again (MEGA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Make Europe Great Again (MEGA) $MEGA is a memecoin supporting the movement "Make Europe Great Again", a type of spinoff of Donald Trump`s MAGA. The idea is being pushed by Elon Musk and other EU Leaders in the recent months. Calling for change for the European Union. We believe $MEGA can bring about awareness for Europeans wanting change for the future. This token serves as a culture community token, supporting the political movement. Pagină de internet oficială: https://mega-solana.com Cumpără MEGA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Make Europe Great Again (MEGA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Make Europe Great Again (MEGA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 101.92K $ 101.92K $ 101.92K Ofertă totală: $ 999.31M $ 999.31M $ 999.31M Ofertă aflată în circulație: $ 999.31M $ 999.31M $ 999.31M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 101.92K $ 101.92K $ 101.92K Maxim dintotdeauna: $ 0.00232549 $ 0.00232549 $ 0.00232549 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00010179 $ 0.00010179 $ 0.00010179 Află mai mult despre prețul tokenului Make Europe Great Again (MEGA)

Tokenomie pentru Make Europe Great Again (MEGA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Make Europe Great Again (MEGA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MEGA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MEGA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MEGA, explorează prețul în direct al tokenului MEGA!

Predicție de preț pentru MEGA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MEGA? Pagina noastră de predicție de preț pentru MEGA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MEGA!

