Informații privind prețul pentru Main Street USD (MSUSD) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.99012 Maxim 24 h $ 1.001 Maxim dintotdeauna $ 2.0 Cel mai mic preț $ 0.979364 Modificare de preț (1 oră) 0.00% Modificare de preț (1 zi) +0.90% Modificare de preț (7 zile) +0.82%

Prețul în timp real pentru Main Street USD (MSUSD) este $1.001. În ultimele 24 de ore, tokenul MSUSD a fost tranzacționat între un minim de $ 0.99012 și un maxim de $ 1.001, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MSUSD este $ 2.0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.979364.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MSUSD s-a modificat cu 0.00% în decursul ultimei ore, cu +0.90% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +0.82% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Main Street USD (MSUSD)

Capitalizare de piață $ 2.21M Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 2.21M Ofertă află în circulație 2.20M Ofertă totală 2,204,105.298365649

Capitalizarea de piață actuală pentru Main Street USD este $ 2.21M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MSUSD este 2.20M, cu o ofertă totală de 2204105.298365649. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 2.21M.