Tokenomie pentru Main Character Energy (MCEN) Descoperă informații cheie despre Main Character Energy (MCEN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Main Character Energy (MCEN) The project is a MEME coin that was started because of several unserious projects that are hitting this space. It is called Main Character Energy to unify holders as a team and make everyone feel special. We have built a great base community that works together already and we want to grow it. We want to show that legit memecoins can bring people together, empowering everyone of having a truly nice experience. The project is a MEME coin that was started because of several unserious projects that are hitting this space. It is called Main Character Energy to unify holders as a team and make everyone feel special. We have built a great base community that works together already and we want to grow it. We want to show that legit memecoins can bring people together, empowering everyone of having a truly nice experience. Pagină de internet oficială: https://maincharacterenergy.club/ Cumpără MCEN acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Main Character Energy (MCEN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Main Character Energy (MCEN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 31.24K $ 31.24K $ 31.24K Ofertă totală: $ 998.39M $ 998.39M $ 998.39M Ofertă aflată în circulație: $ 998.39M $ 998.39M $ 998.39M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 31.24K $ 31.24K $ 31.24K Maxim dintotdeauna: $ 0.00449789 $ 0.00449789 $ 0.00449789 Minim dintotdeauna: $ 0.00001923 $ 0.00001923 $ 0.00001923 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Main Character Energy (MCEN)

Tokenomie pentru Main Character Energy (MCEN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Main Character Energy (MCEN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MCEN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MCEN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MCEN, explorează prețul în direct al tokenului MCEN!

Predicție de preț pentru MCEN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MCEN? Pagina noastră de predicție de preț pentru MCEN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MCEN!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!