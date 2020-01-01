Tokenomie pentru MAGA PEPE (MAGAPEPE) Descoperă informații cheie despre MAGA PEPE (MAGAPEPE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre MAGA PEPE (MAGAPEPE) 🌐 Welcome to MAGAPEPE - The Ultimate Meme Coin Revolution! 🐸🚀 MAGA PEPE ($MAGAPEPE) merges the MAGA movement with Pepe the Frog, creating a community-driven meme coin that entertains and provides real value. 🌟 Community-Driven and Decentralized: Power lies with the community through a transparent governance model, ensuring fairness and inclusivity. 📈 Innovative Tokenomics: Our deflationary model reduces supply over time, rewarding holders with regular airdrops and staking opportunities. 🎉 Engaging and Fun: Regular meme contests, NFT drops, and social media campaigns keep the community lively and entertained. 🌍 Global Reach: We aim to create a global community, partnering with influencers and meme creators to spread MAGAPEPE culture worldwide. 💡 Vision for the Future: Expanding our ecosystem with MAGAPEPE NFTs, a marketplace, and DeFi products, providing additional utility and value. 🎯 Join the Revolution: Be part of the most exciting meme coin project. Hold $MAGAPEPE and participate in our events as we take MAGAPEPE to the moon and beyond! 🌕🐸🚀 Pagină de internet oficială: https://magapepe.vip Cumpără MAGAPEPE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru MAGA PEPE (MAGAPEPE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MAGA PEPE (MAGAPEPE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 87.74K $ 87.74K $ 87.74K Ofertă totală: $ 42,069.00T $ 42,069.00T $ 42,069.00T Ofertă aflată în circulație: $ 42,069.00T $ 42,069.00T $ 42,069.00T FDV (Fully Diluted Valuation): $ 87.74K $ 87.74K $ 87.74K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului MAGA PEPE (MAGAPEPE)

Tokenomie pentru MAGA PEPE (MAGAPEPE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MAGA PEPE (MAGAPEPE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MAGAPEPE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MAGAPEPE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MAGAPEPE, explorează prețul în direct al tokenului MAGAPEPE!

Predicție de preț pentru MAGAPEPE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MAGAPEPE? Pagina noastră de predicție de preț pentru MAGAPEPE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MAGAPEPE!

