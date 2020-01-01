Tokenomie pentru MAGA DOGE (MAGADOGE) Descoperă informații cheie despre MAGA DOGE (MAGADOGE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre MAGA DOGE (MAGADOGE) At MAGA DOGE, we're all about making America—and your crypto portfolio—great again! Inspired by the fun-loving spirit of DOGE and the iconic slogan that rallied a nation, MAGA DOGE brings a fresh twist to the meme coin universe. Our mission? To combine humor, community, and serious gains in a way that no other coin can. Why MAGA DOGE? Community-Driven: Just like DOGE, MAGA DOGE thrives on community. We believe in the power of people coming together, sharing laughs, and building something amazing. Join our vibrant community and be a part of the movement! Fun and Engaging: MAGA DOGE isn't just a coin; it's an experience. We've got memes, games, and events that keep our community engaged and entertained. After all, what's crypto without a little fun? Real Potential: While we're all about the laughs, we're serious about growth. Our roadmap includes strategic partnerships, innovative projects, and robust marketing efforts designed to maximize value for our holders. Patriotic Spirit: MAGA DOGE celebrates the spirit of making things better, stronger, and more fun. Whether you're a crypto newbie or a seasoned investor, MAGA DOGE offers something for everyone. Join us as we embark on this exciting journey. With MAGA DOGE, you're not just investing in a coin; you're investing in a community, a movement, and a lot of fun. Get ready to make your crypto portfolio great again with MAGA DOGE! Pagină de internet oficială: https://magadoge.fun/

Tokenomie și analiză de preț pentru MAGA DOGE (MAGADOGE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MAGA DOGE (MAGADOGE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 51.20K $ 51.20K $ 51.20K Ofertă totală: $ 42,068.94T $ 42,068.94T $ 42,068.94T Ofertă aflată în circulație: $ 42,068.94T $ 42,068.94T $ 42,068.94T FDV (Fully Diluted Valuation): $ 51.20K $ 51.20K $ 51.20K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului MAGA DOGE (MAGADOGE)

Tokenomie pentru MAGA DOGE (MAGADOGE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MAGA DOGE (MAGADOGE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MAGADOGE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MAGADOGE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MAGADOGE, explorează prețul în direct al tokenului MAGADOGE!

Predicție de preț pentru MAGADOGE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MAGADOGE? Pagina noastră de predicție de preț pentru MAGADOGE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MAGADOGE!

